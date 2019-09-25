Европейский суд частично отменил санкции против Януковича

Европейский суд частично отменил санкции против экс-президента Виктора Януковича. Об этом рассказал пресс-секретарь сына политика. Правда, пока Янукович не может пользоваться счетами в европейских банках: они заморожены как минимум до марта 2020-го. Но родственник надеется на то, что суд накажет тех, кто всё это время преследовал, угрожал и строил козни четвертому главе Украины.

Сам же Янукович, похоже, готовится к возвращению. Если не в политику, то хотя бы в Киев. Адвокат экс-президента заявил: подзащитный собирает документы и готовит почву для поездки на родину, адвокаты делают всё возможное, чтобы Януковича сразу же после пересечения границы не арестовали. На Украине Киевский суд признал бывшего президента виновным в госизмене и заочно приговорил к 13 годам тюрьмы. Защита сейчас обжаловала приговор. С февраля 2014 года Виктор Янукович вынужденно как эмигрант проживал в России.