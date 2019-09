Суд уточнил дату слушаний иска Дерипаски к СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края из-за допущенной ранее опечатки перенес с декабря на октябрь предварительные слушания по иску бизнесмена Олега Дерипаски к трем англоязычным изданиям — The Times, The Telegraph и The Nation — о защите деловой репутации. Об этом сообщается в материалах суда, размещенных на интернет-портале «Электронное правосудие».

При составлении судебного акта на компьютере из-за сбоя программы произошла опечатка в резолютивной части определения от 19 сентября. «Назначить предварительное судебное заседание с извещением лиц, участвующих в деле, на 11 октября 2019 года», — говорится в сообщении от 23 сентября.

Ранее Краснодарский краевой арбитражный суд назначил предварительные слушания по иску Дерипаски на 12 декабря.

13 сентября Дерипаска подал в суд иск о защите деловой репутации к издателям Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited и The Nation Company LLC. Официальный представитель предпринимателя пояснил «Известиям», что персональные санкции против Дерипаски, наложенные минфином США, фактически основаны на материалах этих изданий. По словам собеседника газеты, сообщения, опубликованные более десяти лет назад, содержат голословные обвинения, выдвинутые конкурентами, под видом установленных фактов. Обвинения не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности, отметил собеседник журналистов.

Иск был подан в Краснодарском крае, поскольку по закону гражданин России в правовом споре с зарубежными СМИ может защищать репутацию по месту жительства.

В марте Дерипаска подавал иск против минфина Соединенных Штатов и его главы Стивена Мнучина, пытаясь оспорить санкции. Он планирует добиться отмены ограничений, которые считает несправедливыми и незаконными.

В апреле 2018 года США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине» и предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. В санкционном списке также оказались глава «Русала» Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Евросибэнерго». 19 декабря минфин США сообщал о планах снять ограничения с подконтрольных бизнесмену компаний, поскольку он сократил свою долю в них. Но санкции против россиянина продолжают действовать, в том числе остаются заблокированными его активы.