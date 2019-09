Дерипаска подал в суд на три англоязычных издания

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times. Как сообщил «Известиям» его официальный представитель, речь идет о защите деловой репутации.

Персональные санкции против Дерипаски, наложенные Минфином США, фактически основаны на материалах этих изданий, пояснил представитель бизнесмена. При этом материалы, опубликованные более десяти лет назад, содержат голословные обвинения, выдвинутые конкурентами, под видом установленных фактов, а также слухи и домыслы.

«Это обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», — отметил собеседник журналистов.

Иск подан в Краснодарском крае, так как по закону россиянин в правовом споре с зарубежными СМИ может защищать репутацию по месту жительства.

В марте Дерипаска также подавал иск против американского Минфина и его главы Стивена Мнучина, оспаривая санкции. Он намерен добиться отмены ограничений, которые называет несправедливыми и незаконными.

В начале апреля прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Поводом для этих и других ограничительных мер, как заявили в Вашингтоне, стали «ситуация на Украине» и предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США. В санкционном списке среди прочих оказались глава «Русала» Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Евросибэнерго».

19 декабря американский минфин сообщил, что намерен исключить из санкционного списка подконтрольные Дерипаске компании, поскольку бизнесмен сократил свою долю в них. При этом ограничительные меры в отношении россиянина продолжат действовать. В частности, останутся заблокированными его активы.