Прямой эфир

Дерипаска подал в суд на три англоязычных издания

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск против изданий The Nation, The Telegraph и The Times. Как сообщил «Известиям» его официальный представитель, речь идет о защите деловой репутации.

Исключения без правил: что значит снятие санкций с компаний Дерипаски
Анонсированные минфином США послабления вряд ли станут трендом в отношении российского бизнеса

Персональные санкции против Дерипаски, наложенные Минфином США, фактически основаны на материалах этих изданий, пояснил представитель бизнесмена. При этом материалы, опубликованные более десяти лет назад, содержат голословные обвинения, выдвинутые конкурентами, под видом установленных фактов, а также слухи и домыслы.

«Это обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», — отметил собеседник журналистов.

Иск подан в Краснодарском крае, так как по закону россиянин в правовом споре с зарубежными СМИ может защищать репутацию по месту жительства.

В марте Дерипаска также подавал иск против американского Минфина и его главы Стивена Мнучина, оспаривая санкции. Он намерен добиться отмены ограничений, которые называет несправедливыми и незаконными.

В начале апреля прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Поводом для этих и других ограничительных мер, как заявили в Вашингтоне, стали «ситуация на Украине» и предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США. В санкционном списке среди прочих оказались глава «Русала» Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Евросибэнерго».

19 декабря американский минфин сообщил, что намерен исключить из санкционного списка подконтрольные Дерипаске компании, поскольку бизнесмен сократил свою долю в них. При этом ограничительные меры в отношении россиянина продолжат действовать. В частности, останутся заблокированными его активы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дерипаска рассказал о «грязной лжи» в основе американских санкций
Дерипаска вернулся в рейтинг топ-500 самых богатых людей мира
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019