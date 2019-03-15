Дерипаска подал в суд на минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на министерство финансов США и главу ведомства Стивена Мнучина. Исковое заявление было опубликовано в судебной базе Соединенных Штатов.

Истец намерен добиться отмены введенных против него американских санкций. В документе россиянин назвал себя «последней жертвой» политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, а введенные против него санкции несправедливыми и незаконными. Бизнесмен отметил, что из-за этих ограничительных мер он потерял не менее $7,5 млрд.

В начале апреля прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Поводом для этих и других ограничительных мер, как заявили в Вашингтоне, стали «ситуация на Украине» и предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США. В санкционном списке среди прочих оказались глава «Русала» Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент» и «Евросибэнерго».

19 декабря американский минфин сообщил, что намерен исключить из санкционного списка подконтрольные Дерипаске компании, поскольку бизнесмен сократил свою долю в них. При этом ограничительные меры в отношении россиянина продолжат действовать. В частности, останутся заблокированными его активы.

28 января 2019 года минфин США снял санкции с компаний «Русал», «Евросибэнерго» и En+.