Эксперт объяснил эксперименты Ростелекома с виртуальными мобильными операторами

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц поделился с «Известиями» своим мнением, зачем «Ростелеком» начал разработку системы удаленной идентификации по лицу и голосу для владельцев виртуальных SIM-карт (eSIM).

По мнению Лифшица, возможно Ростелеком намерен создать собственного виртуального оператора. Но поскольку в РФ по закону номер SIM-карты должен быть привязан к человеку, то для этого и требуется разработать идентификацию.

Виртуальный мобильный оператор — это оператор сотовой связи, который использует инфраструктуру других операторов, продавая трафик конечным абонентам под своей маркой.

«Представьте компанию, у которой нет своего физического оборудования, своих базовых станций. Но они оптом покупают трафик у крупных операторов, создают при этом своего виртуального оператора. Это очень удобно, когда сервис сквозной по стране, где разное качество операторов в разных точках», — сказал эксперт.

По этом принципу работают туристические sim-карты за границей, отметил Лифшиц. По его словам, абонент виртуального оператора не знает, к какой из физических базовых станций он привязан в конкретный момент.

Примечательно, что при работе с виртуальным оператором, SIM-карта может иметь физический носитель. Однако виртуальная SIM-карта eSIM, для которой Ростелеком разрабатывает удаленную идентификацию, представляет из себя встроенный в мобильное устройство модуль.

Он позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.