Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы. Техническую часть работ выполнит «Ростелеком» — оператор Единой биометрической системы (ЕБС), рассказали «Известиям» в компании.

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексей Чернецов сообщил «Известиям», что нововведение раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.

Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако нормативная база, касающаяся eSIM, требует корректировки, следует из письма Минкомсвязи в адрес операторов, Россвязи, Роскомнадзора, отраслевых институтов (с документом ознакомились «Известия», его получение подтвердили сотрудники двух операторов связи).

Эти коррективы планируется обсудить на рабочей встрече с представителями отрасли, намеченной на начало октября. Один из вопросов, который будет обсуждаться, –– это порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

eSIM — встроенный в мобильное устройство модуль, который позволяет менять тариф и сотовую компанию без покупки и замены физической SIM-карты. Получить новое подключение можно будет, просканировав, к примеру, QR-код в личном кабинете оператора.

С конца 2018 года технология eSIM работает в США и европейских странах. Сейчас в мире насчитывается более 40 поддерживающих eSIM операторов. Технология доступна в новых смартфонах Apple, аппаратах Google Pixel, умных часах Samsung и Apple, планшетах iPad.

Подробнее — в материале «Известий»:

Виртуальные лица: подключиться к сотовой связи можно будет по фото и голосу