Прокуратура защитила право школьника на прическу в стиле Ибрагимовича

Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) признала требование директора школы к прическе ученика незаконным. Ограничение самовыражения учащихся недопустимо, говорится в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре отметили, что администрация школы незаконно предала гласности сведения о несовершеннолетнем.

Руководителю городского управления образования внесено представление. Также прокуратура опротестовала правила школы, в которой учится мальчик, в части требования к прическам учащихся.

Конфликт между школьной администрацией и семьей ученика четвертого класса возник в начале учебного года. Педагоги потребовали, чтобы мальчик с прической, как у футболиста Златана Ибрагимовича (выбритые виски и осветленные волосы, собранные в пучок), либо постригся, либо переходил на домашнее обучение, ссылаясь на школьные правила, запрещающие неестественный цвет волос и экстравагантные прически. Спор привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю. Следователи намерены установить правомерность требований школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Минпросвещения заявило, что ограничение посещения занятий из-за прически недопустимо, и направило школьной администрации предостережение с требованием изменить правила.

Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин поддержал мальчика и записал обращение к нему с пожеланием простить взрослых людей, которые оказались неправы, и вырасти в нового Ибрагимовича.