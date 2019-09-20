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Госдума впервые введет в законодательство понятие «здоровое питание»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Госдуму внесен законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов, авторами которого выступили ее председатель Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также лидеры всех парламентских фракций. Об этом в пятницу, 20 сентября, пишет ТАСС.

«Мы впервые вводим понятие «здоровое питание» как ежедневный сбалансированный рацион питания, который основан на принципах здорового питания, который качественно и количественно должен соотноситься с потребностями детского организма, способствовать укреплению здоровья и профилактике заболеваний», — заявила один из авторов инициативы, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

16 сентября правительство поддержало законопроект об обеспечении бесплатного горячего питания учеников младших классов.

Законопроект о горячем питании для школьников был подготовлен руководителем франкции «Единая Россия», вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым и зампредом Госдумы Ириной Яровой и направлен на отзыв правительства в конце июля. Помимо норм об обеспечении всех учащихся начальных классов горячим питанием, авторы инициативы предлагают установить требования к качеству продуктов, которые поставляются в школы.

Документ также предполагает финансирование горячего питания учащихся за счет субсидий регионам из федерального бюджета.

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