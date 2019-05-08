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Школьное питание в России проверят на дискриминацию

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министерство просвещения России проведет всероссийский мониторинг школьного питания в связи с жалобами родителей волгоградских школьников на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей. Об этом газете «Коммерсант» сообщили в ведомстве 8 мая.

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«Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания на уровне субъектов РФ, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций через формирование единой концепции модели системы организации горячего питания», — сказали в Минпросвещения.

По словам родителей школьников из Волгограда, льготные категории детей получают в столовой кашу, нельготные — котлеты с гарниром. Мать троих детей Лилит Петросян считает, что в нормативные акты Волгоградской области необходимо внести изменения, согласно которым рацион для всех детей будет одинаковый. Соответствующая петиция уже направлена в администрацию региона, а также в правительство России и Совет Федерации.

В конце марта в Госдуме сообщили, что в российских школах может появиться государственный орган, который будет контролировать качество еды в столовых. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор, подведомственный Министерству просвещения, так как меню, которое предлагается в школах страны, нередко вызывает претензии как детей, так и родителей.

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