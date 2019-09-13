Главный тренер «Локомотива» Семин поддержал школьника с прической Ибрагимовича

Главный тренер ФК «Локомотив» Юрий Семин поддержал юного футболиста по имени Прохор, у которого возникли проблемы в школе из-за прически, которую он сделал, чтобы быть похожим на любимого игрока Златана Ибрагимовича. Наставник записал соответствующее видеообращение в Instagram.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, всё будет хорошо», — сказал Семин.

12 сентября Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.

В тот же день Министерство просвещения РФ заявило, что считает недопустимым запрет на посещение занятий в школе из-за внешнего вида.

Министерство образования Красноярского края направило предостережение школе Сосновоборска с требованием пересмотреть устав о школьной форме и внешнем виде учащихся. В одном из пунктов положения прописано о запрете на экстравагантные прически и яркий, неестественный цвет волос у школьников.

После шумихи директора школы вызвали на совещание в управление образования, а ученика поддержали, в частности, футболист, тренер и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин и полузащитник сборной России Александр Самедов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил мальчика 9 октября на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия–Шотландия.