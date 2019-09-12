СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу. Об этом пресс-служба сообщила на сайте ведомства.

На данный момент следователи опрашивают школьника и его родителей, а также директора школы и педагога, которая сделала замечание мальчику. СК намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Конфликт разгорелся 5 сентября. Ученик четвертого класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

Как пишет «РИА Новости», завуч и директор учебного заведения выразили недовольство внешним видом мальчика, который сбрил волосы на висках, обесцветил их и сделал на затылке небольшой хвостик, чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича.

Пресс-секретарь администрации уточнила, что недавно в школе вступило в силу положение о внешнем виде учащихся, согласно которому детям запрещается носить необычные прически. Директор учебного заведения от комментариев по инциденту отказалась.