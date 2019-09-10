В уральской гимназии рассказали о ЧП с обварившимися кипятком детьми

Замдиректора гимназии Междуреченска, в столовой которой школьники уронили на себя термопот с кипятком, рассказал во вторник, 10 сентября, подробности происшествия.

В образовательном учреждении заверили, что дети получили ожоги легкой степени, и почти всех уже выпустили из больницы.

«Ничего смертельного у нас не произошло. Больше раздули эту ситуацию. Дети уже завтра будут дома», — цитирует сотрудницу школы телеканал «360».

По словам замдиректора гимназии, первоклассники не баловались. Она затруднилась объяснить, как возникла подобная ситуация.

«У нас стандартное оборудование, как и во всех образовательных учреждениях. Почему он (термопот. — Ред.) упал, что этому способствовало, сказать не можем», — добавила представитель школы.

В настоящее время прокуратура и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что ученики 1-го класса находились в столовой. Кто-то из детей повис на перекладине оборудования, на котором стоял электрический термопот с кипятком. Стол перевернулся, и устройство опрокинулось на школьников, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот же день врач Междуреченской городской больницы Ирина Дутова сообщила, что после инцидента одну девочку отправили на амбулаторное лечение, двоих мальчиков поместили в травматологическое отделение, еще один ребенок находится в отделении реанимации.