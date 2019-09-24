Эксперты назвали причину гибели голубей в Казани

В администрации Казани назвали причину гибели голубей в парке Урицкого. Горожане обнаружили мертвых птиц на его территории около недели назад. Исследование проводили в ветеринарной лаборатории.

Как рассказал глава управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территории госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Радик Мутахаров, в лабораторию отправили две тушки. При патологическом вскрытии установлено, что у птиц увеличен и переполнен разбухшим зерном зоб.

Эксперты не исключают, что птицы поклевали сухое зерно, а затем выпили воду. Зерно в их зобу сильно набухло. Исследование проводилось в период с 17 по 23 сентября.

Как напоминает ИА «Татар-инфом», соцсети Татарстана буквально взорвали фотографии мертвых птиц. Ими был усеян весь парк. Птицы лежали на траве, дорожках, плавали в водоемах. Однако специалисты Госкомитета по биоресурсам за 1,5 часа исследований нашли в парке лишь две тушки мертвых голубей.