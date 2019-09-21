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В Казани появился «умный» столб

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Фото: youtube.com/БИЗНЕС Online
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Многофункциональный «умный» столб поставили рядом с Центром семьи в Казани. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил REGNUM.

Отмечается, что «умный» столб освещает улицу, раздает Wi-Fi и поддерживает связь стандарта 4G, а также транслирует видео через камеры высокой четкости в правоохранительные органы.

Кроме того, он оснащен мониторами, на которые выводится полезная информация.

Предполагается, что такие столбы позволят сократить штат полицейских и служащих справочных бюро.

6 сентября сообщалось, что Ставропольский край может стать площадкой для реализации пилотного инновационного проекта по строительству «умных» зданий. Речь идет о создании интеллектуальной системы управления объектами, которую можно внедрить на любой стадии строительства.

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