В Казани появился «умный» столб
Многофункциональный «умный» столб поставили рядом с Центром семьи в Казани. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил REGNUM.
Отмечается, что «умный» столб освещает улицу, раздает Wi-Fi и поддерживает связь стандарта 4G, а также транслирует видео через камеры высокой четкости в правоохранительные органы.
Кроме того, он оснащен мониторами, на которые выводится полезная информация.
Предполагается, что такие столбы позволят сократить штат полицейских и служащих справочных бюро.
6 сентября сообщалось, что Ставропольский край может стать площадкой для реализации пилотного инновационного проекта по строительству «умных» зданий. Речь идет о создании интеллектуальной системы управления объектами, которую можно внедрить на любой стадии строительства.