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Первый в России «умный» детский сад создадут в Амурской области

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Фото: Правительство Амурской области/amurobl.ru
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В городе Белогорск Амурской области планируют создать «умный» детский сад. Проект является уникальным для России и направлен на использование инновационных технологий в детских садах для безопасного и комфортного пребывания в нем детей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пилотным детским садом для внедрения программного модуля стал детсад № 1. Недавно представители предприятия интеллектуальной технологии приступили к очередному этапу внедрения. На данный момент в учреждении проходят пусконаладочные работы, пишет Амурская Служба Новостей.

По словам председателя комитета по образованию городской администрации Ирины Губиной, такого проекта пока нет ни в одном регионе России. Благодаря созданной программе мамы и папы детей смогут отслеживать расход средств, поступивших из внебюджетных источников. Будет вестись контроль родительской платы, посещаемости, организации питания и даже температуры воздуха в группах, отметила Губина.

Директор детсада Евгения Зорина рассказала, что над деталями платформы, которая будет в открытом доступе для родителей воспитанников, работали специалисты. Также она выразила надежду, что, несмотря на сложность процесса, «всё получится».

Ожидается, что в полную силу проект заработает осенью этого года. Использование информационных технологий поможет в управлении деятельности детсадом, а также сделает его работу абсолютно «прозрачной» для родителей. Наблюдать за всеми показателями можно будет при помощи мобильного приложения.

В городском бюджете на реализацию программы предусмотрели 1 млн рублей. В будущем система охватит все дошкольные учреждения Белогорска.

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