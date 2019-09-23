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Количество полуфабрикатов уменьшили в школьных столовых Казани

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В школах Казани с начала учебного года действует новое меню в столовых, где снижено содержание полуфабрикатов. Котлеты из говядины и курицы начали производить по новым стандартам, введенным городским департаментом продовольствия и социального питания. Блюда утвердили после открытых дегустаций в соответствии с пожеланиями детей.

По информации пресс-службы мэрии Казани, в обновленное меню введено горячее питание с более низкой стоимостью — 45 рублей, а также второе блюдо или первое блюдо с выпечкой. Организована обратная связь со школьниками с помощью мобильного приложения «Поел и доволен!», передает ИА «Татар-информ».

Напомним, проверка 500 образовательных учреждений России выявила несоответствие питания школьников установленным нормам. Каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе на 12,5–24% положенной. В основном это относилось к белковым продуктам. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%.

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