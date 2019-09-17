Школы Татарстана оборудовали для занятий детей со слабым здоровьем

В рамках национального проекта «Образование» в Татарстане действует региональный проект «Современная школа». В соответствии с его графиком в 2019 году действует программа поддержки обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В результате была обновлена материально-техническая база 17 школ, в том числе переоборудованы кабинеты технологии, педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда, а также приобретено оборудование для дополнительного образования учеников с ОВЗ, передает ИА «Татар-информ». В республике созданы центры цифровых и гуманитарных профилей в 97 школах и введен в эксплуатацию многопрофильный лицей № 186.

Как сообщалось 2 сентября, новая школа в Краснодаре на 1550 мест побила рекорд по количеству первых классов. Из 100 классов этой школы 24 — первые, от А до Ш.