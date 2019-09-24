МИД России назвал позором возможное участие команды Гуайдо на ГА ООН

Слухи о планах членов команды венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо препятствовать работе официальной делегации страны на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН недостойны международной организации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы слышали, что люди Гуайдо будут в Нью-Йорке и намерены создавать трудности там», — приводит RT слова дипломата во вторник, 24 сентября. По словам Рябкова, подобные вещи — позор для ООН как для организации международного уровня.

«Мы прямо и открыто скажем всем, с кем будем общаться, что Организация не должна быть площадкой для подобных игр», — сказал замглавы российского МИДа.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо заявил о намерении направить делегацию на Генассамблею ООН для проведения встреч с представителями поддерживающих их стран и «давления на диктатуру».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее допустил возможность прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Процесс можно начать, если президент Соединенных Штатов исправит ошибочную политику его предшественника Барака Обамы, отметил он.