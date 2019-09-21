Власти Венесуэлы опубликовали видео с Гуайдо и наркоторговцами

Министр коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес вместе с президентом страны Николасом Мадуро продемонстрировал видеозаписи, на которых запечатлен глава оппозиции Хуан Гуайдо, лидеры картеля Rastrojos и губернатор колумбийского города. Об этом 21 сентября сообщает «РИА Новости».

Родригес возмутился тем, что у Гуайдо есть связи с людьми, которых разыскивает Интерпол. В феврале этого года они помогали ему незаконно пересечь границу Венесуэлы.

«Представьте себе, мэр колумбийского муниципалитета обнимается с людьми по кличке Младший, Нандито, Бедный босс. Их весь мир разыскивает, они с красной меткой Интерпола! ... Эти люди и передали Хуана Гуайдо эскорту (президента Колумбии) Ивана Дуке», — сказал он и также представил фотодоказательства в своем Twitter.

En minutos develaremos toda la verdad pic.twitter.com/rgQFRLJEVw — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 20 сентября 2019 г.

В свою очередь Мадуро выразил надежду, что конгресс начнет расследование факта сговора наркокартеля, колумбийского правительства и самого Гуайдо.

14 сентября Мадуро рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные СМИ.

Сам Гуайдо сообщил журналистам, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута. Он указал, что там были сделаны сотни фотографий и он не знал, с кем имеет дело.