Мадуро допустил возможность переговоров с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом венесуэльский лидер заявил телеканалу «Россия 24».

«Конечно, да», — сказал глава государства, отвечая вопрос, согласился бы он на переговоры с главой Белого дома. По словам Мадуро, процесс переговоров можно начать, если президент Соединенных Штатов исправит ошибочную политику его предшественника Барака Обамы.

«Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась», — добавил Мадуро. «Настало время перестать причинять Венесуэле вред», — резюмировал он.

20 сентября в Кремле подтвердили информацию о предстоящем визите в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако точные даты официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал назвать позже.

В конце июля МИД России заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. 25 июля сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Другие государства, в частности Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего главу республики.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Лидер оппозиции призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо заявил о ее провале.