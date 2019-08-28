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Лидер венесуэльской оппозиции объявил о создании собственного правительства

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Фото: REUTERS/Manaure Quintero
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны, заявил в ходе выступления в Национальной ассамблее в среду, 28 августа, о планах создать собственное правительство. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня у нас для страны есть несколько объявлений по поводу назначений в правительство. <...> Причем символические назначения не будут иметь смысла. Сегодня мы видим, как мир признает наших послов, как ОАГ (Организация американских государств. — Ред.) признает нашего спецпредставителя», — отметил Гуайдо.

Уточняется, что членов правительства он назвал не министрами, а «президентскими уполномоченными». Так, уполномоченным по иностранным делам был назначен Хулио Борхес, по экономическому развитию — Алехандро Пас, по правам человека и помощи жертвам — Умберто Прадос, по управлению активами и их возвращению — Хавьер Троконис.

Кроме того, Гуайдо назначил одного из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес главным координатором так называемого ядра правительства, то есть премьер-министром.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

В конце апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась и Гуайдо признал ее провал.

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