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МИД России предупредил о возможных уличных беспорядках в Каракасе

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jimmy Villalta
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Министерство иностранных дел России предупредило граждан о возможных уличных беспорядках в Каракасе на выходных. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в Twitter 23 августа.

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В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД уточнили, что 24 и 25 августа в столице Венесуэлы пройдет манифестации оппозиционных сил. Кроме того, в городе будут повышены меры безопасности, перекрыты дороги и ограничено движение транспорта. В связи с этим не исключены уличные беспорядки, пишет RT.

Массовые протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в стране 21 января после приведения его к присяге. Временным главой государства незаконно провозгласил себя глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, напоминает REGNUM. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

30 апреля ситуация в Венесуэле снова обострилась, возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. В акциях оппозиции были замечены и венесуэльские военные. Гуайдо, объявивший себя в январе новым президентом, заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению Мадуро.

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