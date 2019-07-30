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Посол Германии вернулся в Венесуэлу и встретился с Гуайдо

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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Посол Германии Даниэль Кринер вернулся в страну и встретился с главой венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом оппозиционер сообщил в Twitter во вторник, 30 июля.

«Мы приняли посла Германии Даниэля Кринера после его возвращения в Венесуэлу в качестве представителя правительства ФРГ в нашей стране. Мы ценим поддержку немецких властей и их твердое и постоянное признание борьбы венесуэльцев», — написал Гуайдо.

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Власти Венесуэлы объявили Кринера персоной нон грата 6 марта. Причиной такого решения стали «акты вмешательства во внутренние дела страны» с его стороны. После этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас отозвал дипломата для консультаций. Перед отъездом посол встретился с Гуайдо.

1 июля стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил решение об объявлении Кринера персоной нон грата.

Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы в январе 2019 года на фоне протестов оппозиции. Его признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо признал ее провал.

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