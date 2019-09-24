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Более 30 человек задержаны в Вашингтоне на митинге по защите природы

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В Вашингтоне более 30 участников митинга по изменению климата оказались в полицейском участке. Активистов из организаций по защите окружающей среды арестовали за незаконную демонстрацию. Митингующие перекрывали дороги, так они хотели привлечь внимание общественности к проблеме климата. Главное требование протестующих к конгрессу — принять необходимые законы, в первую очередь по борьбе с повышением температуры на планете. Тема для многих американцев актуальная — США в 2017 году при президенте Дональде Трампе вышли из Парижского соглашения по климату. Действующий глава государства в целом скептически относится к проблеме изменения погоды на планете.

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