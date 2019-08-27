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Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Степняк
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Последнюю группу морских животных из «китовой тюрьмы» выпустили в море. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Животные проделали путь в 1,8 тыс. км из бухты Средняя Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней», — отметили в НИИ. Две косатки и шесть белух благополучно добрались до места выпуска, несмотря на тяжелую дорожную ситуацию в Приморье из-за продолжительных ливней и паводка.

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Сообщается, что косаток — самца и самку — выпустили одновременно. Предварительно животным сделали массаж, чтобы восстановить мышечный тонус.

«За их поведением в данный момент следят ученые ВНИРО, которые будут осуществлять сопровождение животных в первые дни их нахождения в дикой природе», — говорится в сообщении института.

Вслед за косатками выпустили белух. Их отпускали поочередно. Если косаток отправили в море с катамарана, который отошел от берега на 500 м, то белух выпустили с берега.

«Белухи сразу ныряли под воду, и визуально отследить их перемещение было невозможно. Двум крупным особям установили спутниковые метки, которые будут фиксировать их местоположение в открытом море», — отметили в институте. В итоге, все десять косаток из «китовой тюрьмы» на сегодняшний день освобождены.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела. Животных решено было отпустить. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу животных вывезли из «китовой тюрьмы» 1 августа.

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