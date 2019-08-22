Все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест обитания

Выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов. Об этом в среду, 21 августа, рассказали ученые из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на сайте института.

«Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов — можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами», — заявил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки.

В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Во избежание повторения этой ситуации в законодательство будут внесены изменения. 24 июня на 28,1 млн рублей была оштрафована компания ООО «Афалина», которая отловила четырех косаток. За незаконный отлов китов ранее штраф наложили на еще три компании.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу погрузили на фуры 1 августа, в ее состав вошли три косатки, которые, по словам ученых, хорошо ладят между собой. Близкая связь поможет животным быстрее адаптироваться в дикой природе. Перед выпуском на всех китах закрепили спутниковые маячки, чтобы отслеживать их передвижение и адаптацию.