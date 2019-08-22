Прямой эфир

Все выпущенные косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест обитания

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов. Об этом в среду, 21 августа, рассказали ученые из Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на сайте института.

Трудности перевозки: здоровье животных из «китовой тюрьмы» под угрозой
Китообразных автомобилями доставили на мыс Перовского, откуда их должны выпустить на волю

«Во время нахождения в неволе они не утратили природных инстинктов — можно с уверенностью сказать, что они начали самостоятельно добывать себе пищу и устанавливать социальные связи с дикими сородичами», — заявил заместитель директора по научной работе ВНИРО Вячеслав.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки.

В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Во избежание повторения этой ситуации в законодательство будут внесены изменения. 24 июня на 28,1 млн рублей была оштрафована компания ООО «Афалина», которая отловила четырех косаток. За незаконный отлов китов ранее штраф наложили на еще три компании.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу погрузили на фуры 1 августа, в ее состав вошли три косатки, которые, по словам ученых, хорошо ладят между собой. Близкая связь поможет животным быстрее адаптироваться в дикой природе. Перед выпуском на всех китах закрепили спутниковые маячки, чтобы отслеживать их передвижение и адаптацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Greenpeace призвал ускорить освобождение белух из «китовой тюрьмы»
Вторая группа косаток из «китовой тюрьмы» доставлена в Хабаровск

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019