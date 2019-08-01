Выпущенные из «китовой тюрьмы» косатки объединились в группу

Ученые, наблюдающие за косатками из «китовой тюрьмы», заметили, что отпущенные на волю животные объединились в группу — они держатся вместе и двигаются синхронно. Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Было трудно рассчитывать, что животные, жившие в разных вольерах и не видевшие друг друга, в дикой природе соберутся в одну группу, тем более что и изначально они были из разных семей. Тем не менее животные из первого и второго выпуска в настоящее время держатся в непосредственной близости друг от друга», — рассказали в пресс-службе.

Впрочем, среди косаток нашлись и одиночки. Так, выпущенная ранее молодая самка передвигается в океане отдельно от своих сородичей.

«Всё это в очередной раз показывает, насколько индивидуален каждый случай реадаптации и поведения отдельной особи», — отмечают эксперты.

Ранее 1 августа сообщалось, что третью группу животных из «китовой тюрьмы» начали грузить в фуры для перевозки к месту выпуска в Хабаровском крае. Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Еще трех китов выпустили 16 июля. На животных закрепили спутниковые маячки, с помощью которых специалисты смогут следить за ними.

Косатки и белухи были выловлены в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средняя в районе города Находки. После вмешательства общественности, обеспокоенной судьбой морских млекопитающих, ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.