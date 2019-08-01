Косаток из «китовой тюрьмы» начали грузить для перевозки к месту выпуска

Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье начали грузить в фуры для перевозки к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщает в четверг, 1 августа, «РИА Новости».

Отмечается, что из-за жары погрузка началась только вечером — после 18:00 (11:00 мск).

К мысу Перовского в Хабаровском крае отправятся машины с тремя косатками: крупной самкой, самцом и молодой самкой. Ученые сообщали, что эти особи хорошо ладят друг с другом и это повышает шансы на их адаптацию в дикой природе.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Еще трех китов выпустили 16 июля. На животных закрепили спутниковые маячки, с помощью которых специалисты смогут следить за ними.

Косатки и белухи были выловлены в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средняя в районе города Находки. После вмешательства общественности, обеспокоенной судьбой морских млекопитающих, ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

20 июня стало известно, что животных отпустят на волю. 24 июня Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,1 млн рублей компанию ООО «Афалина», которая отловила четырех косаток, попавших в «китовую тюрьму».