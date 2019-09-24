На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что договор о российско-украинской государственной границе был заключен между Москвой и Киевом в 2003 году, однако морские границы установлены не были, пишет «Газета.ру».

«Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс», — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что без установления границ Украина не сможет легально использовать водные ресурсы.

В августе сообщалось, что глава «Госгидрографии» Александр Щипцов предложил создать режимный морской район вокруг Крыма. По его мнению, такая мера должна помешать некоторым российским и иностранным судам заходить в порты полуострова. В Крыму это предложение раскритиковали, отметив, что у Киева нет сил и средств на реализацию такого проекта.