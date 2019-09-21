Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем

В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка. Как сообщили на странице областной полиции в Facebook в субботу, 21 сентября, при задержании нарушителей пострадали восемь полицейских.

«Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе местной полиции.

Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что вагоны блокируют участники конфликта в Донбассе: они недовольны тем, что уголь якобы был ввезен из России. Об этом сообщает «РИА Новости».

В связи с данным инцидентом правоохранительные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 279 украинского Уголовного кодекса («Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия»). Осужденным по этой статье грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

1 июня вступил в силу запрет на поставку топлива — угля и нефтепродуктов — из России на Украину. Москва ввела ограничения на поставки топлива в качестве ответа на очередное расширение Украиной санкций против России.