Боевые пуски ракет С-400 в Бурятии попали на видео

В Бурятии на полигоне Телемба прошли маневры комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». В маневрах приняли участие 150 военнослужащих. Основная легенда — отражение массированного авианападения. Организаторы учений применили новый вид мишеней — сверхманевренные, низколетящие аппараты. Они играли роль самых современных самолетов или ракет вероятного противника. Но зенитчики успешно справились даже с особо сложными целями.