В Совфеде назвали «обычными штучками» заявление о блокировке Россией учений НАТО

Заявление бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, генерала Бена Ходжеса о том, что Россия мешает НАТО проводить военные учения в Черном море, являются попытками нарастить военный бюджет. Такое мнение выразил в понедельник, 23 сентября, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«То, что делается это заявление, — проблема одна: любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться», — цитирует сенатора RT.

По его словам, это «обычные штучки» на Западе, которые используют военные для увеличения бюджетов и поставок, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот же день Ходжес заявил, что Россия якобы сразу закрывает подходы к черноморской акватории, как только Североатлантический альянс объявляет о месте проведения учений в Черном море.

Поэтому НАТО следует, по его словам, наращивать силу в Черном море и защищать свои интересы, «сдерживая» Россию.

Учения Украины и НАТО Sea Breeze 2019 прошли в Черном море с 1 по 12 июля. В них были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

При этом на Украине заявили, что в учениях «победила Россия», так как своими действиями Москва якобы «прогнала» силы НАТО и из акватории.