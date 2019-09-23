Прямой эфир

В Совфеде назвали «обычными штучками» заявление о блокировке Россией учений НАТО

0
Фото: Министерство обороны Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление бывшего командующего сухопутными силами США в Европе, генерала Бена Ходжеса о том, что Россия мешает НАТО проводить военные учения в Черном море, являются попытками нарастить военный бюджет. Такое мнение выразил в понедельник, 23 сентября, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Эстонские игры: чем грозят танки НАТО в Прибалтике
Французские и британские военные провели совместные маневры

«То, что делается это заявление, — проблема одна: любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет «угрозу» для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться», — цитирует сенатора RT.

По его словам, это «обычные штучки» на Западе, которые используют военные для увеличения бюджетов и поставок, пишет сайт kp.ru.

Ранее в этот же день Ходжес заявил, что Россия якобы сразу закрывает подходы к черноморской акватории, как только Североатлантический альянс объявляет о месте проведения учений в Черном море.

Поэтому НАТО следует, по его словам, наращивать силу в Черном море и защищать свои интересы, «сдерживая» Россию.

Учения Украины и НАТО Sea Breeze 2019 прошли в Черном море с 1 по 12 июля. В них были задействованы порядка 30 кораблей, 30 самолетов, более 900 военнослужащих.

За маневрами проследил российский Черноморский флот, который был готов к реагированию на возможные опасные инциденты.

При этом на Украине заявили, что в учениях «победила Россия», так как своими действиями Москва якобы «прогнала» силы НАТО и из акватории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019