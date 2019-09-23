Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области.

На снимках, опубликованных в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте», видны разбитые бронетранспортеры. Одна из машин практически полностью уничтожена, другая сильно повреждена.

По данным Минобороны, техника упала на землю из-за нескольких неисправных парашютов, которые попросту не раскрылись во время десантирования.

Экипажей внутри машин не было, пострадавших нет.

20 сентября в ходе учений полк ВДВ впервые в истории вооруженных сил страны десантировался в полном составе (2 тыс. человек) с техникой и вооружением, в общей сложности превышающими 200 единиц.

Операция осуществлялась с 71 самолета Ил-76 и заняла менее 20 минут. При этом скорость движения транспортной авиации достигала 360 км/ч.

В стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники.