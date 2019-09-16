Морская пехота и ВДВ проводят учения

Корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» высадили десант в Арктике. Задача — зачистить необорудованное побережье острова Большевик. Первыми идут боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсантами. После подготовки к берегу подошла морская пехота на катерах. Всего в учениях задействовано три боевых корабля, два вертолета и 500 человек.