От Питера до Москвы: Даниил Медведев пропустит турнир в Пекине

Перед завершающим отрезком нынешнего сезона лучший российский теннисист Даниил Медведев откажется от выступления на одном из турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов. По информации «Известий», речь идет о соревновании в Пекине, которое стартует в ближайшую субботу. Это связано с высокими нагрузками, выпавшими на 23-летнего спортсмена в последние полтора месяца, когда он в результате успешных выступлений на крупных турнирах в Северной Америке (четыре подряд финала) играл почти без перерыва. Лишь перед Открытым чемпионатом США (US Open) Медведев получил неделю отдыха. Затем у теннисиста был 10-дневный перерыв в преддверии турнира в Санкт-Петербурге, триумфатором которого он стал в минувшее воскресенье.

Мимо Пекина

Информацию о пропуске четвертой ракеткой мира баталий в столице Китая «Известиям» подтвердил тренер сборной России на Кубке Дэвиса Игорь Куницын. При этом Медведев все равно поедет в Азию, чтобы уже через две недели после триумфа в Питере сыграть в Шанхае.

— Мы уже знаем график Медведева: он не поедет в Пекин, сейчас будет две недели готовиться к Шанхаю, — сообщил «Известиям» Игорь Куницын. — В зависимости от его выступления там станет ясно, как он будет действовать дальше. У нас, помимо соревнований в Азии, остаются Кубок Кремля, Вена, Париж и итоговый турнир первой восьмерки в Лондоне. И после Шанхая станет понятно, есть ли у Дани необходимость пропускать какой-то из этих турниров, чтобы иметь еще одну неделю перерыва. Будем надеяться, что он хорошо подготовится и необходимости в этом не будет. Но я не исключаю возможности пропуска какого-то еще соревнования нынешней осенью.

Пропуск турниров — распространенная практика для звездных теннисистов из-за их высоких нагрузок. В случае с Медведевым это было ожидаемо, так как в последние полтора месяца он неизменно доигрывал до конца соревнований, в которых участвовал. В первой половине августа Даниил дошел до финалов в Вашингтоне и Торонто, а затем в Цинциннати выиграл первый в своей карьере турнир «Мастерс», второй по статусу и количеству рейтинговых очков после «Большого шлема».

Эти три старта шли друг за другом без перерыва в течение трех недель. А уже через неделю после них Медведев стартовал на US Open. В Нью-Йорке он впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема», где в драматичном пятисетовом матче проиграл одному из самых титулованных теннисистов ХХI века — испанцу Рафаэлю Надалю. Открытый чемпионат США длился две недели и завершился 8 сентября. А уже 19 сентября Медведев провел свой первый матч на турнире в Санкт-Петербурге.

— Мы надеялись, что Даня приедет на соревнования в Питер, но понимали: из-за больших нагрузок он может отказаться, — сказал «Известиям» член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон. — Волновались, что после тяжелых соревнований за океаном Медведев не сможет показать себя с лучшей стороны. Но он изначально обещал приехать и в итоге сделал это. И отлично сыграл, показав, что уже стал одним из сильнейших теннисистов мира, способных постоянно поддерживать высокий уровень.

В Питере Медведев последовательно обыграл россиян Евгения Донского и Андрея Рублёва, белоруса Егора Герасимова, а в финале одолел серба Борну Чорича.

— Очень рад за Даню — он выиграл дома, знаю, как сильно он хотел сыграть в России перед болельщиками из своей страны после такой успешной серии турниров, — отметил Игорь Куницын. — В Питере Медведев показал все свои лучшие качества. Четвертьфинал с Рублёвым и полуфинал с Герасимовым оказались гораздо сложнее, чем финал с Чоричем. Результат в Санкт-Петербурге Даниил показал благодаря уверенности, которую он приобрел после американской серии. В плане физики Медведев восстановился, но, помимо этого, надо заложить базу на заключительный отрезок сезона. Все равно необходимо проделать определенную работу, чтобы вытянуть достаточно насыщенную концовку года.

Снова нагрузки

Этой осенью пройдут заключительные в сезоне турниры, и график теннисистов снова будет напряженным. Сначала состоится «Мастерс» в Шанхае. Затем в Москве пройдет Кубок Кремля, после чего спортсменов ждет турнир ATP в Вене, а потом последний в сезоне «Мастерс» в Париже. Но этим личные соревнования для Медведева не ограничатся — 11 ноября он примет участие в итоговом турнире ATP в Лондоне, куда попадают только восемь лучших в мировом рейтинге. Занимающий сейчас четвертое место Медведев обеспечил себе участие в нем еще по ходу US Open.

Кроме того, с 18 по 24 ноября в Мадриде пройдет финальный турнир Кубка Дэвиса. После победы в Питере Медведев заявил, что хочет помочь там сборной России.

— Будем надеяться, что он обойдется без травм и сумеет реализовать всё задуманное, — подчеркнул Игорь Куницын. — Посмотрим на его матчевую нагрузку после возвращения из Азии. Концовка сезона очень сложная, и подойти к Кубку Дэвиса в оптимальных кондициях будет тяжело, поскольку после Лондона сходу придется играть в Мадриде. А если в столице Великобритании Медведев пройдет далеко, то у него вообще не будет времени на подготовку.

Между тем, по мнению экспертов, у России как никогда хорошие шансы на успех в Кубке Дэвиса, так как сейчас в составе сборной три теннисиста экстра-класса. Помимо Медведева, это Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Первый сейчас так же, как и Даниил, находится в первой десятке мирового рейтинга. Второй после ряда успешных турниров летом, а также выхода в четвертый круг US Open, поднялся из второй сотни на 38-е место.

— У нас сейчас есть однозначный лидер сборной в лице Медведева, а также два игрока в хорошей форме, способные обыграть кого угодно — Хачанов и Рублёв, — резюмировал Камельзон. — Не многие сборные могут похвастать столь ровным составом, поэтому перспективы на Кубок Дэвиса у России хорошие.

До появления Даниила Медведева наши теннисисты на протяжении 14 лет не могли дойти до финала турниров «Большого шлема». В 2005 году это сделал на Открытом чемпионате Австралии Марат Сафин, в итоге выигравший решающий матч.