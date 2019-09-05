Медведева хватка: повреждение не мешает россиянину побеждать в США

Первый за девять лет для российских теннисистов выход в полуфинал турниров «Большого шлема» произошел вопреки возникшим у Даниила Медведева проблемам со здоровьем. Теперь за выход в финал Открытого чемпионата США ему снова предстоит бороться в непростых условиях. Завтра на корте в Нью-Йорке наш теннисист сойдется с болгарином Григором Димитровым. Последним полуфиналистом турниров «Большого шлема» от России был Михаил Южный, добившийся аналогичного достижения на том же US Open в 2010 году. Во вторничном четвертьфинале в четырех сетах (7:6, 6:3, 3:6, 6:2) Медведев обыграл швейцарца Стэна Вавринку, победителя Открытого чемпионата США – 2016.

Железные нервы

Изначально Медведев не считался фаворитом, так как накануне Вавринка имел больше времени для восстановления. Дело в том, что противостоявший ему в четвертом круге первый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новак Джокович из-за травмы досрочно прекратил матч. Сам Медведев также не в лучшей физической форме подошел к встрече со швейцарцем. На эту игру он вышел с тейпами на правом бедре и правом плече.

— У Даниила нервы и хватка просто железные, — поделился мнением с «Известиями» знаменитый советский и российский теннисист Андрей Чесноков. — Кроме того, что он здорово играет с помощью феноменальных ног, сильной подачи, плотных ударов, ему еще присуще качество, которое я считаю главным, — нервная система. Неважно, какой счет в матче — 0:1, 1:1 или 6:6. При счете 6:6 Медведев играет даже лучше, чем при 1:1 или 2:2. Он концентрируется в этот момент. Первый сет четвертьфинала с Вавринкой тому доказательство. Медведев вел 5:4, и была его подача. Он проиграл ее. Потом Стэн повел 6:5, и в следующем гейме Даниил проигрывает на своей подаче 0:30. Всё, Вавринка мог спокойно выигрывать сет. Другой бы на месте Медведева дернулся. А Даниил не запаниковал и выиграл на тай-брейке.

В ходе первого сета против Вавринки Медведев потянул левое бедро и дважды брал медицинский перерыв. Аналогичные паузы ему приходилось делать и в предыдущей встрече против немца Доминика Кёпфера.

— Проблемы с мышцами, из-за которых Медведев сделал два медицинский перерыва, сыграли свою роль в том, что встреча с Вавринкой затянулась, — отметил в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон. — Тем не менее Даниил вышел на корт, поскольку понимает, что на US Open собирается много болельщиков. На таких больших турнирах непросто сниматься с матчей — это не всегда приветствуется. В результате Медведев проявил мужество в полном смысле этого слова. Он посчитал, что если разогреет мышцы и сумеет встать на ноги, то продолжит игру. У него это получилось. Наш теннисист блестяще отыграл тот первый сет, где брал паузу.

Основные причины повреждений Медведева заключаются в его успешном выступлении в августе, когда он трижды выходил в финалы престижных соревнований. Сначала 23-летний теннисист дошел до решающих встреч турниров ATP в Вашингтоне и Монреале, где потерпел поражения. А за неделю до старта US Open выиграл первый в своей карьере турнир «Мастерс» (вторая по статусу серия после «Большого шлема» в мировом теннисе) в Цинциннати. Таким образом, в августе перед Открытым чемпионатом США россиянин играл почти без перерыва.

— Он сейчас находится в таком состоянии, что его обыграть сложно, — заявил Чесноков. — Думаю, в предстоящем полуфинале с Димитровым у Медведева больше шансов пройти в финал. Это удивительно. Перед четвертьфиналом я говорил, что у Даниила против Вавринки меньше шансов, потому что он уже устал, отыграв за месяц больше 20 матчей. Три финала турниров ATP, четвертьфинал US Open — приходится без конца играть. Не представляю, как можно так долго держать себя в столь хорошей форме. В свое время такое могли делать единицы — Федерер, Надаль, Джокович. Когда они были молодые, им удавалось выигрывать подряд серию турниров.

Матч с Вавринкой выдался сложным из-за обилия двойных ошибок на подаче Медведева. В одном из геймов он сделал их три подряд. Но за счет грамотно выбранной тактики сумел удачно распределить нагрузку и обыграть швейцарца на фоне усталости.

— У Медведева не в первый раз наблюдается непростое вхождение в игру, — подчеркнул Камельзон. — Он часто плохо стартует и проигрывает первые сеты. Если Даниил избавится от этой своей детской болезни, то станет игроком номер один. Тем более он грамотно выстроил игру против Вавринки. Выиграв первые два сета, отдал сопернику третий. Сделал это для того, чтобы отдохнуть, восстановиться и с листа взять четвертый сет. Эта тактика сработала. В лице Медведева растет уникальный российский спортсмен, от которого можно ждать больших результатов.

Фаворит полуфинала

Россиянин стал самым молодым полуфиналистом US Open с 2010 года, когда в те же 23 года до этой стадии дошел Новак Джокович. В пятницу за выход в финал Медведев поспорит с болгарином Григором Димитровым, обыгравшим в четвертьфинале третью ракетку мира Роджера Федерера (4:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2). В свое время 28-летний Димитров трижды выходил в полуфиналы турниров «Большого шлема», а в 2017 году выиграл Итоговый турнир ATP. Но с тех пор он выступал неудачно и сейчас в мировом рейтинге занимает 78-е место.

— Если взять Димитрова, то можно сказать, что он проводит свой лучший турнир в 2019 году, — пояснил Чесноков. — И уже показал свой лучший результат. Где Григор был до этого, не знаю. У него был «золотой» 2017 год, когда болгарин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, выиграл турнир «Мастерс» в Цинциннати, а потом стал лучшим на Итоговом турнире ATP. С тех пор он на полтора года выпал из топ-обоймы, а тут вдруг снова выстрелил. Кто бы мог подумать, что Димитров обыграет Федерера? Тем более перед этим Роджер просто разгромил сильного Дафида Гоффена — 6:2, 6:2, 6:0.

По мнению специалиста, Медведев является фаворитом предстоящего полуфинала.

— Димитров и Федерер сыграли свой матч вечером, позже Даниила и Вавринки, — резюмировал Чесноков. — Григор победил Роджера в сложных пяти сетах, отдал все имевшиеся у него эмоции и силы. Не знаю, насколько быстро он сможет восстановиться и быть готовым к полуфиналу. Поэтому думаю, что у Даниила хорошие шансы на успех.

Сейчас Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, но после выхода в полуфинал стало ясно, что с понедельника он поднимется на четвертую строчку. Также спортсмен обеспечил себе участие в ноябрьском итоговом турнире. Напомним, в последний раз в мужском одиночном разряде турниров «Большого шлема» россияне участвовали в 2005 году. Тогда Марат Сафин победил на Открытом чемпионате Австралии. Он же в 2000 году выиграл единственный наш финал US Open.