Министр корта: Даниил Медведев — фаворит турнира в Санкт-Петербурге

Четвертая ракетка мира, финалист US Open 2019 Даниил Медведев будет фаворитом турнира ATP St. Petersburg Open, который пройдет в Северной столице с 16 по 22 сентября. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты. 23-летний россиянин может завоевать шестой титул в карьере и первый на домашнем турнире. В прошлом году Медведев дошел до полуфинала московского Кубка Кремля, но уступил там будущему победителю Карену Хачанову. В этот раз противостояние двух лучших российских теннисистов может состояться уже в финале. Накануне стало известно, что трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка снялся с соревнований, поэтому Медведев и Хачанов были посеяны под первым и вторым номером соответственно.

Новый супергерой мирового тенниса не имеет никакого отношения к украинскому финалисту «Ролан Гаррос»-2004 Андрею Медведеву и российскому премьеру Дмитрию Медведеву. Хотя из-за фамилии российские игроки и дали ему прозвище Министр.

Лето 2019-го стало пока лучшим отрезком в карьере Медведева. Еще год назад на US Open 2018 Даниил не был сеяным игроком, занимая лишь 57-е место в рейтинге ATP. В 2019-м он приехал в Нью-Йорк в статусе одного из фаворитов (за август наш теннисист сыграл в трех финалах подряд, выиграв Masters в Цинциннати) и не разочаровал болельщиков. Решающий матч US Open против великого Рафаэля Надаля обернулся пятичасовым триллером, который всё же закончился победой испанца (3:2 по сетам).

— Думаю, Даниил сам не знает, в каком он состоянии после четырех финалов подряд, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России, наставник Михаила Южного Борис Собкин. — За 40 дней он провел 23 матча — это очень тяжелая нагрузка. По своему опыту знаю, что такая длительная серия матчей может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Не хочу каркать и надеюсь, что обойдется. Но прогнозировать, сможет ли он выиграть в Санкт-Петербургу, я не берусь. Впрочем, он уже доказал, что лимитов для него не существует.

Даниил Медведев начнет борьбу на турнире в Санкт-Петербурге со второго круга. Его соперником станет победитель матча между чехом Томашом Бердыхом и россиянином Евгением Донским. Карен Хачанов, на днях ставший отцом, тоже начнет со второго раунда и сыграет либо с Жоао Соузой, либо Йозефом Коваликом.

— Высока вероятность, что Медведев и Хачанов встретятся в финале, — сказал заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Даниил находится на подъеме после US Open. Карен стал отцом, и это дополнительная мотивация. К тому же у него было много времени, чтобы подготовиться к турниру в Санкт-Петербурге.

Компанию Медведеву и Хачанову составит еще один представитель «русской тройки» — Андрей Рублев (38-е место в мировом рейтинге). В этом сезоне он одержал ряд громких побед над ведущими теннисистами, включая Роджера Федерера, Доминика Тима, Стефаноса Циципаса и Ника Кирьоса.

— Андрей по своему потенциалу, возможно, даже выше Медведева и Хачанова, — продолжил Борис Собкин. — Но режим тренировок, в котором он находился раньше, однозначно вел к травмам, и они его постоянно преследовали. Те нагрузки не соответствуют его возможностям. Если в этом плане ничего не поменялось, то говорить о его стабильных результатах сложно.

В соревнованиях также примет участие ряд звездных игроков тура. Например, полуфиналист US Open 2019 итальянец Маттео Берреттини и талантливый молодой хорват Борна Чорич, который проводит свой лучший сезон в карьере. В нынешнем году 22-летний уроженец Загреба дошел до двух полуфиналов серии Masters — в Монте-Карло и Майами.

Также в Северной столице сыграет 27-летний босниец Дамир Джумхур, победивший на St. Petersburg Open в 2017 году. Тогда в финале он одолел итальянца Фабио Фоньини, выиграв первый титул в карьере.

— После неудачного начала года я постепенно набираю форму, — заявил Дамир Джумхур. — Позитива добавляет и моя игра на US Open (уступил во втором круге Роджеру Федереру. — «Известия»). Два месяца назад я стал сотрудничать с новым тренером Петаром Поповичем, и, на мой взгляд, мы движемся в нужном направлении. Сейчас могу сказать, что чувствую себя увереннее и физически, и психологически, и моя игра возвращается. Ты всегда ждешь ту особенную неделю, которая станет поворотным моментом, и, кто знает, может быть, для меня такой станет именно эта неделя.

В прошлом году победителем St. Petersburg Open стал австриец Доминик Тим. Даниил Медведев дошел до четвертьфинала, Карен Хачанов выбыл во втором круге.