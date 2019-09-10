Трое и Медведев: войдёт ли россиянин в элиту мирового тенниса

Успешное выступление на Открытом чемпионате США позволяет Даниилу Медведеву прописаться в числе лучших теннисистов мира на ближайшие годы. По мнению экспертов, даже поражение в финале от легендарного Рафаэля Надаля не лишает россиянина шансов встать в один ряд с испанцем в будущем.

Медведев проиграл с минимальным счетом по сетам (2:3) и заслужил аплодисменты трибун корта в Нью-Йорке, большая часть которых поддерживала Надаля. После изнурительного месячного марафона по крупным турнирам в Северной Америке, где 23-летний спортсмен четыре раза подряд доходил до финала, он поднялся на четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Выше россиянина сейчас находится только тройка величайших мастеров ракетки ХХI века — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Молодость против опыта

Лидеры рейтинга уже не молоды. На троих им сейчас 103 года (Федереру — 38, Надалю — 33, Джоковичу — 32). Суммарно с 2003 года они 55 раз побеждали на турнирах «Большого шлема»: у швейцарца таких титулов 20, у испанца — 19, у серба — 16. Но, по мнению экспертов, в ближайшие годы им будет не хватать сил постоянно поддерживать такой высокий уровень. И Медведев, который значительно моложе всех троих, будет способен конкурировать с ними.

— Время покажет, как сложится карьера у Медведева, но Даня показал, что способен играть на победу с именитыми теннисистами, — поделился мнением с «Известиями» двукратный полуфиналист US Open в парном разряде Андрей Ольховский. — Он стал номером четыре в мировом рейтинге, что говорит само за себя. И уже в ближайшей перспективе россиянин способен победить на турнире «Большого шлема». Ну а на дальнюю Даниил может стать топ-теннисистом, который заменит Надаля, Федерера и Джоковича, когда они начнут уходить. То, что сейчас Медведев идет после этой тройки, дает надежду, что он сможет повторить многие их достижения.

Россиянин сумел совершить подвиг в финале. Он обидно проиграл первый сет (5:7), а затем без особых вариантов уступил во втором (3:6). В третьем Надаль сумел выиграть гейм на чужой подаче, но Медведев быстро отыграл этот брейк, а затем победил в партии (7:5). В четвертой Даниилу также удалось оказаться сильнее Рафы (6:4), и в итоге казавшийся легким для испанца матч растянулся почти на пять часов. Решающий сет был обидно проигран нашим теннисистом (4:6). Ключевым стал гейм на его подаче при счете 2:2, когда Медведев вел 40:0, но позволил Надалю сравнять счет и выиграть его.

— На таком уровне, если ты зацепился за одно-два очка на чужой подаче, то можешь заставить нервничать соперника, — заявил Ольховский. — Да, 40:0 — большое преимущество. С другой стороны, и с ним проигрываются геймы, что и произошло у Медведева. Но в финалах, когда участники устают по ходу двух недель изнурительных соревнований, матчи вполне могут переворачиваться из-за ошибок. Вспомните, как Даня вернулся в игру после двух проигранных первых сетов. В третьем Рафа делает брейк и ведет 3:2. А затем Медведев пытается зацепиться за гейм на чужой подаче, при равном счете Надаль бьет с лета и ошибается. Если бы не эта ошибка, матч закончился бы достаточно быстро в трех сетах. Здесь я бы отдал должное Даниилу, который боролся за каждый мяч. В этом его главная заслуга. Многие другие в тот момент подумали бы, что 0:2 у Надаля отыграть невозможно, и не стали бы цепляться. А Даня проявил свой фирменный характер и растянул встречу на пять сетов.

Проиграв подряд две свои подачи, Медведев одну из них тут же отыграл. При счете 4:5 был близок к тому, чтобы отыграть и вторую, но в итоге испанец взял верх и выиграл финал.

— В начале пятого сета у Даниила был шанс дожать Надаля, — отметил Ольховский. — Это был момент, когда Медведев повел 1:0 на своей подаче и тут же имел брейк-пойнт на чужой. Но дальше реальных возможностей победить уже не было.

Разум и физика

Стоит отметить, что последний месяц был прорывным для Медведева. В первой половине августа он дважды выходил в финалы крупных соревнований ATP в Вашингтоне и Монреале. А за неделю до Открытого чемпионата США впервые в карьере выиграл в Цинциннати турнир серии «Мастерс» — это второй по статусу уровень в мировом теннисе после «Большого шлема». Многие считали, что из-за этого Медведев не выдержит физически US Open. По ходу турнира у него случались судороги в мышцах, но Даниил вытерпел.

— Медведев играет с большим умом, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон. — Он в свою игру вкладывает разум, а не только физику, планка которой сегодня в мужском теннисе задрана очень высоко. И в таком жестком графике нынешнее поколение 22–25-летних парней вытворяет на корте невероятное, хотя я иногда не понимаю, как они вообще ходят по нему и восстанавливаются. Половина из них вообще сейчас перебинтована с ног до головы. И тем не менее справляются.

При этом, по словам эксперта, Медведев очень харизматичный спортсмен, который берет свое не только физикой.

— Даниил четко знает, что ему надо делать, — резюмировал Камельзон. — Уникально просчитывает свои действия. Где-то приспускает дыхание, чуть расслабляется, чтобы восстановиться, а в нужный момент включает свой максимум. И берет свое, даже проигрывая 0:40 и допуская двойные ошибки. У него уникальные подачи, которыми он просто уничтожает соперников. А его вторая подача? Это ведь Медведев ввел новый стиль игры, когда бьет вторую подачу сильнее первой. Такая уникальность Даниила дает возможность думать, что в России появился игрок номер один, которым можно гордиться. А с учетом того, что помимо Медведева у нас уже заявили о себе молодые Карен Хачанов и Андрей Рублёв, можно с оптимизмом смотреть на отечественный мужской теннис. В том числе и на перспективы сборной России на ближайшем Кубке Дэвиса.

Даниил Медведев стал первым с 2005 года российским финалистом турнира «Большого шлема». Тогда на Открытом чемпионате Австралии победу в решающей встрече одержал Марат Сафин. Он же до прошлой недели был единственным в истории US Open финалистом из нашей страны — в 2000 году россиянин также выиграл этот крупный турнир.