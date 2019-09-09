Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Матч получился напряженным, и для выявления победителя понадобились пять сетов. 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
В первых двух 23-летний россиянин уступил испанцу со счетом 5:7, 3:6. Затем Медведев добился равенства, забрав два сета со счетом 7:5, 6:4.
В решающем, пятом сете Надаль был сильнее — 6:4.
Для 33-летнего испанца это четвертая победа на US Open, пишет ТАСС.
Медведев пробился в финал впервые в карьере.
При этом ранее он обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича. После турнира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин займет четвертое место.
8 сентября сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно проиграла 19-летней спортсменке из Канады Бьянке Андрееску в финале US Open.