Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Матч получился напряженным, и для выявления победителя понадобились пять сетов. 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В первых двух 23-летний россиянин уступил испанцу со счетом 5:7, 3:6. Затем Медведев добился равенства, забрав два сета со счетом 7:5, 6:4.

В решающем, пятом сете Надаль был сильнее — 6:4.

Для 33-летнего испанца это четвертая победа на US Open, пишет ТАСС.

Медведев пробился в финал впервые в карьере.

При этом ранее он обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича. После турнира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин займет четвертое место.

8 сентября сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс сенсационно проиграла 19-летней спортсменке из Канады Бьянке Андрееску в финале US Open.