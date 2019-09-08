Американка Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней спортсменке из Канады Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

В финальном матче 37-летняя американка проиграла Андрееску со счетом 3:6, 5:7. Таким образом, канадка впервые в карьере одержала победу в турнире Большого шлема. До этих соревнований ее лучшими выходами считались круг на Australian Open (2019) и «Ролан Гаррос» (2019), сообщает ТАСС.

27 августа Мария Шарапова вылетела из турнира после поражения от американки Серены Уильямс. 37-летняя американка одержала 20-ю победу над Шараповой. На счету россиянки две победы.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. Он является заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд турнира составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября.