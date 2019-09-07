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Теннисист Медведев вышел в финал US Open

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Фото: TASS/Zuma
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Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open) и впервые в карьере вышел в финал турнира.

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23-летний Медведев одолел оппонента в трех сетах 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

В финале россиянин сыграет с победителем встречи Рафаэль Надаль - Маттео Берреттини.

Благодаря выступлениям в этом году, Медведев смог подняться на пятое место в рейтинге сильнейших теннисистов мира - Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам US Open россиянин займет четвертое место в списке.

Медведев стал первым российским теннисистом с 2005 года, который сумел выйти в финал турнира Большого шлема пишет ТАСС.

При этом его выступления на US Open не обошлись без скандалов. 31 августа Медведева оштрафовали за поведение в матче третьего круга. Российский теннисист повздорил с судьей и оппонентом, а затем показал неприличный жест болельщикам.

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