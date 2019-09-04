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Российский теннисист Медведев впервые пробился в полуфинал US Open

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл швейцарца Станисласа Вавринку и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

Турнир проходит в Нью-Йорке. В четвертьфинале Медведев победил соперника со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1. Встреча длилась более 2,5 часов.

После игры 23-летний спортсмен признался, что боялся не завершить встречу с Вавринкой из-за боли в бедре.

За путевку в финал россиянин сразится с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария), пишет ТАСС.

В августе Медведев впервые выиграл турнир «Мастерс» в США, при этом победив первую ракетку мира Новака Джоковича.

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