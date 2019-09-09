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Медведев рассказал о поддержке болельщиков в финале US Open

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о поддержке зрителей в финале Открытого чемпионата США (US Open), где он встретился с испанцем Рафаэлем Надалем. Интервью со спортсменом размещено на официальном сайте турнира в понедельник, 9 сентября.

Для выявления победителя понадобились пять сетов — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

По словам 23-летнего Медведева, когда он уступал с брейком в третьем сете, то смог выиграть гейм и почувствовал, что «люди на трибунах еще хотят посмотреть теннис».

«Они болели за меня как сумасшедшие. Я знал, что ради них должен выложиться всем сердцем. Для себя в первую очередь, но и для них тоже. Они увидели это и оценили, я благодарен за это», — цитирует теннисиста RT.

Медведев сумел отыграться со счета 0:2 по сетам, но в итоге уступил испанцу. Для 33-летнего Надаля победа стала четвертой на US Open.

Ранее в этот же день Медведев поздравил Рафаэля Надаля и признался в любви к Нью-Йорку, пишет «Спорт-Экспресс».

«Эти две недели были для меня сумасшедшими и захватывающими. Мне нравится ваша энергия, и я с нетерпением жду возвращения в следующем году», — заявил россиянин в Twitter.

После турнира Медведев поднялся с пятого на четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, второе место занимает испанец Рафаэль Надаль, третье — швейцарец Роджер Федерер.

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