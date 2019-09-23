Зариф допустил возможность встречи с представителями США в формате «5+1»

Встреча представителей Ирана и США возможна в формате «5+1», заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф в понедельник, 23 сентября. Что касается двусторонней встречи, то, по его словам, на Генассамблее ООН иранская сторона не получила от США каких-либо запросов на этот счет.

«Мы дали понять четко, что сам по себе запрос не сделает дела. Есть определенные предпосылки, которые должны быть достигнуты. И тогда встреча в формате «5+1» (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия. — Ред.) на любом уровне будет возможной», — цитирует Зарифа «РИА Новости».

По мнению Зарифа, отдельная встреча президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа, только ухудшит положение Исламской Республики.

22 сентября сообщалось, что Трамп не собирается встречаться с Роухани в ходе ГА ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Американский лидер делал подобное заявление 17 сентября, отметив, что и Иран не готов к встрече с представителями США.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение им ядерных разработок. США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу

Ситуация осложняется тем, что после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие объекты в Саудовской Аравии Вашингтон заявил, что к нападению причастен Иран. В Тегеране эти обвинения назвали ложью и предупредили об угрозе масштабного вооруженного конфликта в регионе. США заявили, что готовы нанести удар по 15 объектам на территории Исламской Республики.