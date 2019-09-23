Эстония возмущена публикацией Минобороны РФ документов об освобождении Таллина

В МИД Эстонии выразили недовольство в связи с публикацией Минобороны России ранее засекреченных документов к 75-летию освобождения Таллина от фашистских захватчиков. В заявлении эстонского ведомства указано, что страна пострадала «как от нацистской Германии, так и от советской оккупации».

«Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима», — приводит «РИА Новости» заявление МИД Эстонии.

Глава эстонского ведомства Урмас Рейнсалу ранее заявил, что Таллин якобы имеет право требовать от Москвы компенсацию за ущерб от «советской оккупации».

Документы о Таллинской наступательной операции Минобороны РФ опубликовало 21 сентября с целью защитить историческую память о Второй мировой войне. Ведомство обнародовало свидетельства о героических действиях советских солдат, наградные документы и данные о зверствах гитлеровских оккупантов.

Как следует из донесений советских офицеров, эстонцы были рады приходу Красной армии и нередко рисковали жизнью, помогая советским бойцам. Полностью Таллин был освобожден 22 сентября.

9 сентября Минобороны России рассекретило документы о начале Второй мировой войны.

В начале сентября в МИД Болгарии призвали отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы. Заявление было сделано в преддверии открытия в Софии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма».

Глава МИД России Сергей Лавров уже указывал на попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны и назвал цель этих действий.