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МИД РФ назвал вынужденной мерой договор о ненападении СССР и Германии

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Фото: ТАСС
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Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был вынужденной мерой, поскольку он позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны и лучше подготовиться. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел России, размещенной «ВКонтакте» в воскресенье, 22 сентября.

«Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — говорится в записи.

9 сентября Минобороны России обнародовало уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде. Материалы, в частности, подтверждают, что в 1939 году СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную коалицию для противодействия угрозе.

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В июне были впервые опубликованы фотографии советского оригинала Договора о ненападении. Материалы для копии предоставил историко-документальный департамент МИД РФ. До этого историки обладали лишь копиями немецкой версии договора. Тексты договоров и секретных документов, прилагавшихся к ним, опубликовали в 1990-е годы.

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 году в Москве министром иностранных дел Вячеславом Молотовым со стороны СССР и главой МИД Германии Иоахимом фон Риббентропом.

В документе стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет, в случае если одна из них ввязывалась в войну.

В секретном дополнительном протоколе прописывалось «разграничение сфер интересов в Восточной Европе» на случай изменения территориально-политического переустройства.

В феврале в Центральном архиве Минобороны обнаружили дневники советского маршала Родиона Малиновского, в котором он назвал причины поражений СССР в начале Великой Отечественной войны.

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