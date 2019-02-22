Найден дневник маршала Малиновского с анализом неудач СССР в начале ВОВ

В Центральном архиве Минобороны обнаружили дневники советского маршала Родиона Малиновского, в котором он назвал причины поражений СССР в начале Великой Отечественной войны.

Записи маршала охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года. Одной из главных причин неудач Советского Союза Малиновский считал низкий уровень профессиональной подготовки высшего командного состава Красной армии. Критика дважды героя СССР касалась и его самого.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба. <…> Всё командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать — через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 1941–1942 годов у нас просто не было», — приводит выдержку из дневников кандидат исторических наук Александр Ясаков.

Малиновский отмечал, что проблемы связаны не с личными качествами командиров, а именно с неопытностью.

Владимир Тарасов, директор Российского государственного военного архива, выступивший на круглом столе с докладом о Малиновском и гражданской войне в Испании (1936–1939 годы), отметил, что маршал всегда старался описывать военную обстановку максимально честно и открыто.

Малиновский тогда был военным советником в Испании и направлял в Москву доклады, в Москву о реальной обстановке в стране, а не как все генералы, которые умалчивали правду, пытаясь угодить высшему руководству СССР, пишет «РИА Новости».

25 января Минобороны России опубликовало рассекреченные документы о процессе освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск в 1944 году.