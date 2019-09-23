Сорваны сроки по ремонту дорог в Мурманске

Мурманск оказался единственным городом в Заполярье, где были сорваны сроки по ремонту дорог. Работы не выполнены на улице Зои Космодемьянской и в проезде Молодежном.

Об этом стало известно во время оперативного совещания в региональном правительстве, на котором обсуждался ход ремонта дорог в муниципалитетах.

По словам вице-губернатора Евгения Никоры, которые приводит ИА «Би-порт», причиной срыва сроков ремонта стало «прекращение взаимоотношений» между подрядчиком и субподрядчиком. Сейчас срочно ищут нового субподрядчика.

В общей сложности, отметил в свою очередь глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, в течение лета на объектах сменилось пять субподрядчиков, поэтому работы выполнить не удалось.

Ранее автоподъезд к аэропорту Мурманск вошел в число самых опасных в области дорог, на которых концентрируются аварийные ситуации.