Прямой эфир

Жилой дом может обрушиться в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим повышенной готовности объявили на улице Павлова в Мурманске. Он введен в связи с угрозой обрушения жилого дома. Речь идет о двухэтажном деревянном строении. Его признали опасной для проживания, жильцов планируется срочно переселить.

Как заявил ИА «Би-порт» начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Алексей Баринов, один из двух подъездов дома признан аварийным. В нем проживают 15 человек, двое из которых дети. Ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации.

В администрации Мурманска агентству подтвердили, что готовы предоставить жильцам помещения из маневренного фонда или выделить места в пунктах временного размещения в день их обращения с просьбой об этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробный пуск отопления провели в Мурманске
Загрязнение воздуха зафиксировали в Мурманске и Мончегорске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019