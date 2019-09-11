Жилой дом может обрушиться в Мурманске

Режим повышенной готовности объявили на улице Павлова в Мурманске. Он введен в связи с угрозой обрушения жилого дома. Речь идет о двухэтажном деревянном строении. Его признали опасной для проживания, жильцов планируется срочно переселить.

Как заявил ИА «Би-порт» начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Алексей Баринов, один из двух подъездов дома признан аварийным. В нем проживают 15 человек, двое из которых дети. Ведомство ведет постоянный мониторинг ситуации.

В администрации Мурманска агентству подтвердили, что готовы предоставить жильцам помещения из маневренного фонда или выделить места в пунктах временного размещения в день их обращения с просьбой об этом.