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Пробный пуск отопления провели в Мурманске

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Коммунальщики провели в Мурманске пробный пуск отопления. Тепло начнут подавать в жилые дома после постановления о начале отопительного сезона.

Пробные топки проводились в конце прошлой недели, с 9 сентября дома вернулись в режим горячего водоснабжения. Отопление включат в жилых домах по постановлению администрации, как только установятся соответствующие климатические условия. В образовательных и социальных учреждениях отопление начали включать в конце августа. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Во время пробного пуска жители Мурманска жаловались на неисправности. В некоторых квартирах происходили подтопления.

Ранее сообщалось, что в социальных объектах Ковдора и Оленегорска отопление начали подавать в начале августа. В жилых домах ситуация оказалась более сложной, так как прошлый отопительный сезон завершился в середине июня.

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